Lavori per la segnaletica in alcune strade di Montesilvano: scattano i divieti e le modifiche alla viabilità

Il Comune di Montesilvano fa sapere che fino al 24 maggio compreso saranno attive le modifiche alla viabilità in tre strade della città a causa dei lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. Nel dettaglio, dalle ore 6.00 alle ore 18.00 ci sarà il divieto di sosta su ambo i lati di via Marrone, via Piave e via Isonzo.

Al fine di consentire i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale sulle suddette vie cittadine con l’istituzione del “limite di velocità 20Km/h” sull’intera area di cantiere, realizzazione di passaggio pedonale di sicurezza e/o segnalazione di percorso pedonale alternativo per interruzione marciapiede.