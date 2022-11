Ripresi a Montesilvano i lavori di manutenzione e consolidamento delle scogliere

Sono stati avviati a Montesilvano i lavori di riparazione, manutenzione e consolidamento delle scogliere che partono da Pescara zona nord prospiciente lo stabiliemento balneare Hawaii fino all’ultimo lido, la Conchiglia Azzurra, il punto di carico a Montesilvano a ridosso dei grandi alberghi.

Si tratta di interventi che iniziati nei primi mesi del 2022 furono poi interrotti nella stagione estiva e sono ripresi oggi, lunedì 28 novembre.

Soddisfatto il presidente del Sib e della Fipe Confcommercio, Riccardo Padovano.

Così commenta Padovano: «Aspettavamo l’avvio ai primi di questo mese. Un leggero ritardo che non è sicuramente un problema visto che parliamo di un’opera finanziata con fondi nel 2019 durante il periodo delle grandi mareggiate quando la Regione stanziò dei fondi per lavori da effettuare nei vari tratto di spiaggia dei comuni interessati. Ebbene oggi sono ripresi i lavori nel tratto Pescara nord-Montesilvano nord, considerando che prima le consuete pastoie burocratiche e poi la pandemia hanno ritardato l’avvio dell’opera dopo gli stanziamenti del 2019. Oggi possiamo dire che c’è soddisfazione per la ripresa dei lavori di consolidamento sulle scogliere che non venivano più consolidate dal lontano 2003. Quasi vent’anni per arrivare a questi nuovi lavori che erano prioritari. Voglio dire che Montesilvano meritava una attenzione particolare su questo fronte perché ha una densità turistica tra le più alte della regione con oltre 600mila presenze l’anno. Questo fa capire l’importanza di manutenere le coste. Devo aggiungere che esiste un progetto ancora nell’ambito del “Ancora” che prevede la manutenzione delle scogliere dalla zona dei grandi alberghi fino a Montesilvano all’altezza dello stabilimento Bagni Bruno. Su Montesilvano dunque si sta portando avanti un cosiddetto “ricamo” di scogliere così come il progetto “ricama” delle coste con l’obiettivo di rimettere in ordine il nostro litorale perché alcune realtà costiere avevano bisogno di questi lavori. Come presidente della Sib Abruzzo e della Fipe Confcommercio Pescara non posso oggi che esprimere la mia soddisfazione per la ripresa di questi lavori. Questa mattina ho svolto un sopralluogo per verificare lo stato dell’arte dei lavori con il caricamento dei materiali per far rifiorire le scogliere e per accorciare i varchi. Questi lavori servono per mantenere il moto ondoso e con il ripascimento della spiaggia ci saranno indubbi vantaggio alle nostre coste. Detto questo posso annunciare che siamo quasi pronti anche per attivare il progetto di fosso Mazzocco sempre a Montesilvano anche se ne parleremo in seguito. Abbiamo già pronta la cantierizzazione. Attendiamo il Comune di Montesilvano per attivare la procedura che vedrà una grande partecipazione degli stabilimenti balneari».