A breve i lavori di riqualificazione in via Lucania a Montesilvano, ci saranno anche alcune modifiche alla viabilità nella zona

Incontro e sopralluogo questa mattina 7 marzo in via Lucania, da parte dell'amministrazione comunale di Montesilvano per ascoltare i residenti ed esporre i prossimi lavori di riqualificazione che interesseranno l'arteria stradale. Presenti il sindaco Ottavio De Martinis, l'assessore Lino Ruggero e il consigliere delegato ai lavori pubblici Valter Cozzi. Il sindaco ha spiegato che ai residenti sono stati illustrati gli interventi che vedranno la via riqualificata con la sistemazione dei marciapiedi e la realizzazione di una pista ciclabile.

"Abbiamo ragionato anche con i condomini di un’area privata, che risulta essere fondamentale per la realizzazione di nuovi parcheggi. In particolare, ho dialogato con i residenti del condominio tra via Lazio e via Lucania anche per la cessione parziale dell’area dove lavorare per un progetto di riqualificazione e di funzionalità che include un parcheggio”.

L'assessore Ruggero ha annunciato anche dei cambi di sensi di marcia nel quartiere Villa Verrocchio: “La riqualificazione di via Lucania include la realizzazione di una pista ciclabile e il rifacimento dei marciapiedi divelti. A breve faremo la gara per l’affidamento dell’intervento, che verrà realizzato con un finanziamento regionale di 192mila euro. L’inizio dei lavori è previsto in primavera. Sulla viabilità della zona, dopo una prima fase sperimentale abbiamo modificato la viabilità, ascoltando anche i residenti invertiremo i sensi di marcia di via campo Imperatore, un tratto di via Valle D’Aosta e via Maremma, mentre via Guidonia, attualmente a doppio senso, diventerà a senso unico a causa carreggiata troppo stretta.