Lavori di riqualificazione su tre strade di Montesilvano: ecco quali [FOTO]

Divieto di sosta, a partire da lunedì 16 novembre, in via Torrente Piomba, una delle tre strade sulle quali l'amministrazione comunale di Montesilvano ha deciso di intervenire per rifare l'asfalto ormai logorato dal tempo. Tempi tecnici prevedono l'ultimazione dei lavori in poco più di una settimana.

Dal 19 al 26 novembre, invece, si procederà con il rifacimento del manto stradale lungo via Costa, mentre dal 23 novembre al 3 dicembre la ditta Cocciante porterà a termine questo secondo lotto in via Corelli. In tutto, sono 17 le vie della città che necessitano di una riqualificazione.

"In un’ottica di pianificazione, ottimizzazione delle risorse e monitoraggio delle operazioni abbiamo suddiviso questa seconda tranche di lavori in tre lotti – spiega l’assessore Alessandro Pompei – In questo modo le ditte che si sono aggiudicate l’appalto potranno operare contemporaneamente sulle strade senza creare problemi alla viabilità".

Lavori più rapidi da eseguire sono già stati avviati, invece, in tutte le rotatorie di corso Umberto e riguardano sia la manutenzione del verde che la tinteggiatura dei recinti.