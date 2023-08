L'annuncio di De Martinis: "In autunno partiranno i lavori di riqualificazione di piazza Diaz a Montesilvano"

In autunno partirà il cantiere per la riqualificazione di piazza Diaz a Montesilvano. Lo ha fatto sapere il sindaco Ottavio De Martinis spiegando che l'intervento, che interesserà la piazza dove si trova il municipio, cambierà il volto di quell'area:

"Procederemo con l’installazione di una grande fontana centrale, un palco laterale, una pista ciclabile, nuove aiuole e moderni arredi urbani. Il progetto esecutivo, redatto dall’architetto Martina Di Nardo Di Maio e seguito dall’assessore ai lavori pubblici Lino Ruggero, sarà finanziato dai fondi Pnrr per una spesa complessiva che ammonta a circa 750 mila euro e include anche parte dei lavori che verranno effettuati su piazza Indro Montanelli. Gli interventi progettuali sono stati affidati alla ditta De Fabritis di Città Sant’Angelo. "

I lavori dovranno essere completati entro marzo 2026, ha aggiunto De Martinis, ricordando i vincoli legati ai fondi Pnrr, ma l'amministrazione comunale conta di completarli in sei mesi:

"Per cui il restyling totale potrebbe essere già pronto in primavera. Come fatto finora, continueremo a lavorare assiduamente per rendere ancora più bella, accogliente e inclusiva la nostra città, dal centro alla periferia." Ricordiamo che sempre in autunno partirà l'importante cantiere in tre lotti per la riqualificazione completa di via Vestina.