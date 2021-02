Al via a Montesilvano l’intervento di riqualificazione del parco Guy Moll [FOTO]

Saranno inseriti nuovi spazi ludici a norma e molto più attrattivi, rispetto a quelli esistenti, per i bambini di ogni età. Inoltre il monumento dedicato ai caduti del mare, oggetto di alcune azioni vandaliche, verrà rimesso a nuovo

Al via a Montesilvano l’intervento di riqualificazione del parco Guy Moll nel quartiere di Villa Carmine. Saranno inseriti nuovi spazi ludici a norma e molto più attrattivi, rispetto a quelli esistenti, per i bambini di ogni età. Già installate due nuove altalene per i più piccoli con un tappeto antitrauma. Il sindaco Ottavio De Martinis ha espresso soddisfazione:

"Questo parco rappresenta un’area attrattiva molto forte per le famiglie, per i bambini e per le persone di tutte le età. Al vaglio del dirigente comunale Marco Scorrano e degli uffici tecnici del verde pubblico ci sono alcuni nuovi progetti, che regaleranno ai nostri bambini degli spazi più belli e più fruibili".

Inoltre il monumento dedicato ai caduti del mare, oggetto di alcune azioni vandaliche, verrà rimesso a nuovo, con il restauro del delfino imbrattato e la sistemazione della pavimentazione con delle nuove pietre. Sono, infine, in corso la potatura degli alberi all’interno del parco e la manutenzione delle siepi.