A Montesilvano partono i lavori di riqualificazione del mercatino ittico e del casotto di legno [FOTO]

Sono partiti oggi 4 marzo i lavori di riqualificazione del mercatino ittico e del casotto di legno sul lungomare di Montesilvano. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, aggiungendo che i lavori interverranno sulle rispettive coperture delle due strutture che in alcuni punti sono danneggiate, oltre ai lavori di tinteggiatura.

Sul posto sono arrivati per un sopralluogo il sindaco De Martinis, l'assessore Pompei, il consigliere Di Pasquale e i tecnici comunali, ricordando che sono previste anche opere di street art sulle facciate oltre alla riqualificazione delle panchine e dei tavoli di legno. Il sindaco ha commentato:

Questo è un intervento necessario in un’area importante del lungomare. Il casotto in legno diventerà di colore bianco e la riqualificazione del mercatino, prevede la tinteggiatura e la messa in sicurezza delle opere strutturali. Fin dallo scorso anno avevamo previsto di ridare dignità a quest’angolo di Montesilvano, dando la possibilità di poter somministrazione bevande e di ospitare anche dell'intrattenimento musicale per turisti e residenti. L’emergenza sanitaria nei mesi scorsi ha ridimensionato alcuni interventi, ma con l’avvento dei vaccini auspichiamo un’estate più serena e un ritorno alle normali attività, soprattutto per quelle turistiche