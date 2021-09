Al via i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli impianti sportivi comunali all'aperto di Montesilvano

Sono cinque gli impianti dove si interverrà, ubicati in via Spagna, via Basilicata, via Timavo, via Emilia e via Salentina

Presentati questa mattina dal sindaco Ottavio De Martinis, dall’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili Alessandro Pompei e dalla consigliera delegata all’Impiantistica sportiva Alice Amicone i lavori di riqualificazione che partiranno a breve in cinque impianti sportivi comunali all'aperto, dopo i sopralluoghi eseguiti dagli stessi amministratori.

Si tratta degli impianti in via Spagna, via Basilicata, via Timavo, via Emilia e via Salentina dove a causa dell'usura del tempo ed atti vandalici saranno ripristinate le recinzioni e gli ingressi, on la sostituzione delle centraline elettriche per l’illuminazione, con la verniciatura delle linee di demarcazione per i vari sport, con la sostituzione delle reti delle porte da gioco e con la pulizia e la tinteggiatura di alcuni spalti come è emerso durante la seduta della commissione Sport valutando anche l'ipotesi di stilare un regolamenti per gli spazi e darli in affidamento diretto ad associazioni con avviso pubblico o in custodia ai percettori di reddito di cittadinanza. Il sindaco De Martinis ha dichiarato:

“L’amministrazione comunale sta investendo energie e risorse già da tempo per i parchi cittadini , in alcuni di essi provvederemo a riqualificare le aree sportive pubbliche con l’intento di migliorare la qualità dei servizi offerti e per restituire agli impianti, da sempre molto utilizzati, un ruolo di centralità nella vita della città.

Dopo un periodo di chiusura delle attività, a causa dell’emergenza sanitaria, vogliamo dare la possibilità ai giovani di praticare attività sportiva anche all’aperto e di creare, attraverso lo sport, dei punti di ritrovo e di aggregazione. Proprio ad alcuni ragazzi voglio rivolgere un messaggio affinché non utilizzino il proprio tempo libero a deturpare i beni a disposizione della collettività. Da parte nostra intensificheremo i controlli e installeremo la video sorveglianza per risalire a chi distrugge questi spazi”.

L'assessore Pompei ha spiegato che l'obiettivo è dare dignità e decoro a queste aree, compresi i campetti sportivi:

"Nel campo di calcio a 5 di via Spagna, dedicato alla memoria di Concezio Pincione stimato sportivo montesilvanese deceduto prematuramente, verrà sistemata la recinzione metallica, sostituita la rete para pallone piena di buchi, disegnata la segnaletica inerente a basket, calcio a 5, pallavolo e infine verrà sistemata la porta d’ingresso.

In via Basilicata provvederemo alla sostituzione delle reti da pallavolo, alla messa in sicurezza dei sedili sugli spalti, al ripristino del tricolore disegnato sul campo da gioco e aggiusteremo la porta d’ingresso. Nello spazio sportivo di via Timavo, abbandonato negli anni, l’amministrazione comunale sta valutando soluzioni per rilanciare l’intera area a ridosso della strada parco e in attesa della realizzazione del pattinodromo stiamo valutando se adeguare lo spazio alle attività di rotellistica e skateboard. Infine, sono iniziati i lavori di completamento del parco di via Salentina dove stiamo inserendo panchine nuove, realizzando un’area cani e implementando l’illuminazione e le fontanelle. Tutte le aree saranno dotate di cassonetti per la differenziata”.

La consigliera con delega all'impiantistica sportiva Alice Amicone sottolinea come in via Emilia il campo sia stato oggetto diverse volte di atti vandalici, con bivacchi e schiamazzi notturni segnalati dai residenti.