Montesilvano: sì del consiglio alla riqualificazione del municipio e alla modifica del regolamento per il mercato ittico

Sessione straordinaria e urgente per il consiglio comunale di Montesilvano, che si è riunito questa mattina 20 maggio per approvare una serie di importanti provvedimenti. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale, aggiungendo che fra i punti all'ordine del giorno, tutti approvati, vi era l'approvazione del progetto definitivo dei lavori di miglioramento sismico ed ecoenergetico del Municipio – sede Coc e la modifica dell’articolo 8 e comma 2 dell’articolo 9 del regolamento “mercatino ittico”. Per i lavori al palazzo comunale, il Comune ha ricevuto 1,4 milioni di euro di finanziamento.

Il presidente del consiglio comunale Ernesto De Vincentiis:

“Un contributo cospicuo che permetterà di dare nuova vita al palazzo comunale. Tra le altre cose, il progetto prevede la sostituzione delle pagodine all’ultimo piano con una struttura molto più leggera, dove verranno allocati gli uffici del sindaco e degli assessori, oltre alla sala consiliare. Un altro punto importante è stato quello della variazione al regolamento del mercatino ittico, che estende ai pescatori non residenti a Montesilvano la possibilità di aggiudicarsi un box. Il mercatino ittico è una bellissima struttura che purtroppo, a oggi, pecca di presenza. Con queste modifiche al regolamento pensiamo e speriamo che tutte le postazioni ancora disponibili saranno occupate”..