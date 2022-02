A Montesilvano partono i lavori per la rimozione delle barriere architettoniche dalla strada parco

A breve partiranno i lavori di rimozione delle barriere architettoniche dalla strada parco, nel territorio di Montesilvano. È quanto emerso dal vertice tecnico che si è tenuto questa mattina in Comune in vista dell'imminente apertura del cantiere che permetterà la piena accessibilità ai disabili lungo l'ex tracciato ferroviario che a breve dovrebbe ospitare il transito dei bus a metano. Presenti il sindaco Ottavio de Martinis, assieme al dirigente tecnico Marco Scorrano e ai consiglieri Valter Cozzi e Giuseppe Manganiello, oltre a Paolo Sportiello Rup Tua, Claudio Ferrante e Mariangela Cilli dell'associazione "Carrozzine determinate".

Si è discusso anche dell'abbattimento delle barriere lungo le molte strade d'accesso alla strada parco, con Ferrante che ha accolto positivamente l'apertura di Tua e del sindaco De Martinis ma ha espresso preoccupazione per non aver ancora potuto vedere nel dettaglio il progetto con tutte le barriere che verranno abbattute. Fondamentale la salita a raso sul mezzo per tutti gli utenti in carrozzina e l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle strade di accesso alla strada parco che possono rendere la mobilità prevista sull’ ex tracciato accessibile al 100% mentre dubbi sono stati espressi sulla necessità di chiudere alla circolazione pedonale quei punti dove l'abbattimento delle barriere risulta impossibile, in quanto dovrebbero essere trovate soluzioni alternative. Il sindaco ha dichiarato:

“Stiamo realizzando il miglior progetto possibile, garantendo una mobilità sostenibile per tutti. Il nostro intento è quello di rendere il più agevole possibile l’utilizzo del mezzo, specialmente per coloro che sono affetti da disabilità, andando ad eliminare tutti gli ostacoli presenti sul tragitto attraverso interventi mirati e concreti. Come amministrazione ci stiamo impegnando affinché ciò avvenga e per questo abbiamo già calendarizzato una serie di incontri con i vertici Tua per monitorare costantemente l’avanzamento dei lavori”.