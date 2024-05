Prosegue il rifacimento degli asfalti a Montesilvano, le strade interessate [FOTO]

Proseguono a Montesilvano i lavori di rifacimento dell'asfalto in diverse strade della città.

Terminata la riqualificazione in via Isonzo e via Piave, si sta procedendo in via Marrone che, già da venerdì 3 maggio, avrà un nuovo manto stradale, come informa il sindaco Ottavio De Martinis.

Poi il primo cittadino aggiunge: «Per ciò che concerne, invece, le vie dove Terna ha lavorato alla realizzazione del nuovo e importante elettrodotto, tengo a precisare ancora una volta che sull'intera sede stradale di queste arterie ma anche su alcune vie sulle quali è stato deviato il traffico in questi mesi (vedi via Ruffilli, via Chiarini e via San Gottardo), molto presto si interverrà con nuovo asfalto e nuova segnaletica stradale».

De Martinis ancora: «Già intervenuti nelle scorse settimane in via Saragat e via Tommaseo, abbiamo temporaneamente sospeso i lavori di riqualificazione di via Verrotti, in quanto fatta opportuna ricognizione, siamo venuti a conoscenza di un imminente intervento da parte di Enel sulla via Verrotti, altezza via Matteotti. Al fine di evitare scavi sulla strada appena riqualificata, si procederà subito dopo la conclusione dei lavori effettuati da Enel. Nel frattempo si interverrà su via San Gottardo, via Barbato e via Ruffilli e con molta probabilità, già dalla prossima settimana, si procederà anche su via Verrotti partendo dal confine con Pescara per arrivare intanto fino a via Matteotti. È innegabile il disagio arrecato dai tanti lavori che si sono effettuati e che si stanno effettuando, ma è altrettanto certo e innegabile il vantaggio che questi lavori porteranno all'intero territorio comunale. Ancora un po' di pazienza, ormai ci siamo! Stiamo lavorando per tutti noi!».