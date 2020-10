Lavori di restyling alle case popolari Ater di Montesilvano [FOTO]

Non solo la lotta all'abusivismo edilizio, ma anche un'attenzione particolare alle case che presentano danni e lacune. È di oggi la notizia che l'Ater ha consegnato alla ditta incaricata i lavori, per un totale di 308mila euro, destinati alla riqualificazione degli alloggi popolari di via Verrotti, via Aldo Moro e via Cadorna.

Si tratta di fondi stanziati dal governo nazionale facenti parte del progetto sisma bonus ed eco bonus, che saranno stanziati anche per gli edifici di viale Europa e via Rimini. Alcune di queste palazzine, risalenti agli anni '40, necessitano di importanti accorgimenti, soprattutto per adeguarsi ai nuovi criteri in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Saranno installati scivoli per disabili, oltre alla messa a punto di ogni particolare che il tempo e l'inciviltà hanno deteriorato. Previsto anche un sopralluogo del sindaco Ottavio De Martinis in via Vittorio Emanuele, dove sono presenti alcune abitazioni residenziali Ater.