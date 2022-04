Partono i lavori di pulizia delle spiagge a Montesilvano in vista della stagione estiva [FOTO]

Primi lavori di pulizia e sistemazione del demanio a Montesilvano. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale con un post sulla pagina Facebook dell'ente. In vista della stagione estiva 2022 e delle vacanze di Pasqua, il Comune ha voluto avviare gli interventi per rendere fruibili le spiagge che proseguiranno nei prossimi giorni in maniera strutturata, con interventi mirati e approfonditi per assicurare igiene e accessibilità ai tratti pubblici di spiaggia, valorizzando la risorsa mare e la bellezza della città.

Quest'anno la manutenzione ordinaria sulle spiagge libere, non affidate in concessione, sono partite in anticipo con il servizio di pulizia delle aree demaniali marittime, lavori di vagliatura dei tratti arenili, raccolta rifiuti e servizio di pulitura straordinaria, raccolta, spostamento e ricollocazione dei residui fogliari. L'assessore Deborah Comardi ha dichiarato:

“Con l’avvicinarsi della stagione estiva abbiamo provveduto a programmare gli interventi di pulizia delle spiagge libere, per garantire ai nostri cittadini un servizio migliore. La pulizia sarà eseguita sia manualmente sia mediante l’utilizzo di mezzi meccanici quali pulisci spiagge, vagli ed ogni attrezzatura atta alla rimozione dei rifiuti quali alghe, sassi, cicche e plastiche. Il nostro obiettivo è di pianificare tutti quelli che sono gli interventi necessari per far sì che non solo i nostri cittadini ma anche i tanti turisti che popoleranno le nostre spiagge nella bella stagione, possano usufruire di un servizio di qualità degli arenili liberi da concessione demaniale".