Tre giorni di lavori per la pulizia e la riqualificazione dell'area esterna al Pala Senna di Montesilvano [FOTO]

Al via oggi 20 aprile i lavori per la pulizia e riqualificazione dell'area esterna al Pala Senna di Montesilvano. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale con un post sulla pagina Facebook dell'ente, aggiungendo che gli interventi dureranno tre giorni. Si tratta di lavori che fanno parte del programma e processo di manutenzione e riqualificazione degli impianti sportivi che l’amministrazione De Martinis sta portando in essere da quando si è insediata.

L'intervento riguarda lo sfalcio del verde attraverso una potatura significativa delle piante nell’area di ingresso, utile, tra le altre cose, a recuperare spazio per realizzare degli stalli per i mezzi di soccorso, le forze dell’ordine e per i disabili. L'assessore comunale allo sport Alessandro Pompei ha commentato:

“Dopo essere intervenuti all’interno con la sostituzione del parquet e dopo aver completato i lavori anti-allagamento, stiamo provvedendo al decoro alla parte esterna, quindi alla parte relativa all’ingresso degli atleti e alle aree delle tribune".

Soddisfatto il presidente della commissione sport Alice Amicone, che ha parlato di interventi necessari e indispensabili in attesa di presentare un progetto di riqualificazione strutturale di tutto l'impianto, ricordando che il Palasenna sarà protagonista questo fine settimana con la terza tappa del campionato italiano di pattinaggio artistico inline.