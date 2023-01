A Montesilvano scattano i lavori di potatura del verde [FOTO]

In attesa della primavera, l’assessorato al verde del Comune di Montesilvano ha provveduto ad avviare sul territorio comunale i lavori di potatura di una significativa parte del patrimonio arboreo di proprietà dell’Ente. In corso già da circa 10 giorni, i lavori di manutenzione andranno avanti fino alla metà del mese di febbraio. Gli interventi necessari hanno richiesto all’amministrazione una spesa di 110mila euro.

L’attività di cura del verde è stata assegnata a cinque imprese differenti, ognuna affidataria delle manutenzioni per una specifica zona. Il coordinamento degli interventi - sentito il parere di un esperto agronomo - è di competenza del responsabile unico del procedimento, Giuseppe Maggiore. Nel programmare gli interventi, informa una nota di Palazzo di Città, "si è cercato di privilegiare le situazioni connaturate da eventuali condizioni di pericolo ai danni del transito pedonale e veicolare, insieme ad una logica interventista atta a tutelare la salute delle piante stesse. È noto, infatti, che il miglior periodo dell’anno deputato agli interventi di potatura, è proprio quello invernale che stiamo vivendo. In secondo luogo, l’amministrazione ha accolto - previa verifica - alcune segnalazioni di cittadini residenti riguardanti il verde pubblico".

Soddisfatto il sindaco De Martinis: “Questi interventi - precisa - si rendono necessari sia per quanto riguarda la cura delle numerose piante che ornano la nostra città ma anche per assicurare la sicurezza. I lavori in corso saranno completati entro la metà di febbraio e gli interventi riguardano la cura e la salvaguardia di 600 piante. Dalle somme stanziate e dalla tipologia degli interventi previsti, è evidente l’attenzione che abbiamo riservato da sempre al patrimonio arboreo e alla sua cura. Procedere con i soli interventi di piantumazione non è un’azione sufficiente se poi non ci si occupa anche dello stato di salute e di sicurezza degli alberi, elementi che sono il nostro polmone naturale e che contribuiscono a rendere la città verde, vivibile e a misura d’uomo”.

In tema di bilancio, invece, l’assessore al verde Alessandro Pompei fa sapere che, già a partire da quest’anno, l’amministrazione ha inteso incrementare le risorse economiche destinate alla gestione del verde per una cifra pari a 60mila euro, cifra che sarà destinata a crescere per il prossimo anno, a dimostrazione dell’importanza che l’amministrazione attribuisce da sempre non solo alla manutenzione e cura del verde ma anche alla sua rigenerazione, implementando, laddove possibile, la vegetazione, così come ha fatto finora, con la piantumazione di 159 piante.