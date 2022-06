Montesilvano, al via i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale per la gara di triathlon: i dettagli

Lavori stradali e modifiche alla viabilità a Montesilvano il 6 e 7 giugno. Lo hanno fatto sapere gli assessori Alessandro Pompei e Deborah Comardi, aggiungendo che si tratta di interventi di rifacimento della pavimentazione stradale, necessari per la gara che si terrà il 10,11, 12 giugno "Tricolori Giovani di #Triathlon".

Per questo, da lunedì 6 giugno a partire dalle ore 22, il tratto di viale Aldo Moro a partire dalla rotatoria di via Marinelli e fino a via Adige, sarà interdetto al traffico. I lavori proseguiranno, se necessario, anche nella serata del 7 giugno e fino al termine. I lavori saranno notturni dalle 22 alle 6 del mattino.