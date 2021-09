Pavimentazione e reti fognanti: a Montesilvano al via i lavori in via Olona, via Tevere e via Isonzo

Iniziano i lavori in diverse strade di Montesilvano per la sistemazione dell'asfalto e della rete fognante.

Riprenderanno infatti, dopo la pausa estiva, i cantieri in via Olona, via Tevere e via Isonzo.

Nelle 3 strade ha eseguito un sopralluogo il sindaco Ottavio De Martinis.

In tutti e 3 i casi gli interventi sono prossimi alla conclusione e in via Lazio la riapertura è prevista in questo mese di settembre.

«Da oggi ripartiamo dopo la pausa per la stagione estiva con dei lavori di riqualificazione di alcune arterie della città», spiega De Martinis, «ho effettuato con l’ufficio tecnico comunale un sopralluogo in via Olona, dove si procederà alla realizzazione della nuova pavimentazione in vista della riapertura del nuovo anno scolastico. Il piano di riqualificazione urbana, messo in campo dalla mia amministrazione, continuerà quindi nei prossimi giorni anche in altre vie cittadine come via Tevere, in cui effettueremo i lavori della pavimentazione a partire dal tratto del retro pineta alla strada parco, via Isonzo, nel tratto da via Chieti a via Firenze, per l'intervento di adeguamento delle reti infrastrutturali delle acque bianche e con l’interramento dell’illuminazione pubblica e infine concluderemo via Lazio, che a breve verrà riaperta. Queste opere di ammodernamento degli asfalti e di realizzazione delle reti delle acque e di segnaletica orizzontale renderanno le strade più sicure».

Questo quanto aggiunge l’assessore ai Servizi e alle Manutenzioni, Alessandro Pompei, che annuncia novità importante per ciò che concerne il nuovo piano asfalti: «L’amministrazione comunale dopo l’approvazione del bilancio riprende i lavori agli asfalti sulle strade cittadine, provvedendo alla realizzazione della terza tranche. Nell’ultimo anno abbiamo rifatto più di 35 vie, cosa che non avveniva da decenni e da lunedì faremo una riunione con il sindaco De Martinis, insieme al dirigente preposto e all’ufficio tecnico, per la programmazione delle numerose strade, che dopo decenni di abbandono hanno bisogno di attenzione. Con lungimiranza stiamo cercando le risorse necessarie per poter dare risposte alle richieste di tanti residenti».

Novità anche per via Lazio, strada i cui lavori erano attesi da sette anni: «Entro il mese restituiremo alla città l’agognata via Lazio», afferma il consigliere comunale delegato al Completamento dei lavori pubblici Valter Cozzi, «il cui cantiere è arrivato fino a via Marinelli. In questa strada abbiamo provveduto al rifacimento della rete idrica, delle reti fognanti di acque bianche e in collaborazione con Aca di acque nere. Al momento stiamo provvedendo alla riqualificazione dei marciapiedi e dell’asfalto da via Grotte del Cavallone a via Marinelli. In questa strada ci sono stati molti disagi per problemi sorti duranti gli scavi e l’ufficio comunale ha dovuto fronteggiare molte situazioni di natura tecnica. Ringraziamo i residenti per la pazienza di questi mesi, il loro sacrificio è stato importante per riconsegnare alla città un’arteria rimessa completamente a nuovo».