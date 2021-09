Nuovi spazi ludici e strutture per le attività sportive nel Parco della Libertà di Montesilvano

Lo ha annunciato l'amministrazione comunale aggiungendo che complessivamente, per la riqualificazione dei parchi, sono stati stanziati circa 64 mila euro

Stanziati dall'amministrazione comunale di Montesilvano 63.915 euro destinati alla riqualificazione dei parchi cittadini, risorse reperiti dal fondo per lo sviluppo e la coesione. I primi lavori interesseranno il parco della libertà con il rinnovo di tutte le strutture per le attività sportive all'aperto e dedicate ai bambini.

L’intervento consiste nell’allestimento di nuove aree attrezzate in aggiunta e in sostituzione di quelle esistenti, ormai obsolete, sfruttate e utilizzate praticamente fino al deperimento dei materiali. Subito dopo il parco della libertà entro il 2021 si procederà con la riqualificazione del parco Giovanni Paolo II, a seguire nel 2022 con il parco Le Vele sul lungomare e infine nel 2023 con il parco Le Fiabe su via Verrotti.

Il sindaco De Martinis ha dichiarato:

“In giunta abbiamo approvato il progetto di riqualificazione del parco della Libertà ed entro il 30 settembre approveremo la riqualificazione del parco Giovanni Paolo II. Saranno destinati quasi 64mila euro per quattro annualità sui quattro principali parchi cittadini. Gli interventi al parco della Libertà prevedono l’installazione di nuove strutture fisse per lo svolgimento di attività sportive a corpo libero, giochi per bambini con alcune innovazioni, oltre alle classiche altalene, bilici e scivoli ci saranno anche giochi inclusivi.

Il parco della Libertà è uno dei parchi più grandi della città, con la presenza notevole di verde manutentato e curato. E’ collocato a due passi dal mare, il parco e quindi l’area interessata, si collocano perfettamente in una strategia di accoglienza sia per gli abitanti della città sia per le migliaia di turisti che ogni anno si riversano sui nostri litorali. "

L'area interessata dalle nuove installazioni è di oltre 1.800 metri quadrati, con ampi spazi di movimenti sia per i giochi che per il fitness ed è perfettamente percorribile dai disabili. A breve sarà anche affidato in gestione il chiosco bar con il gestore che si occuperà anche della cura del verde e della sorveglianza durante le ore di apertura.

"Prima dell’installazione delle zone attrezzate e dei giochi sarà necessario preparare le aree, compresi i drenaggi per le acque piovane,?gli scavi, i plinti di fissaggio, la realizzazione e la posa in opera di plinti in cemento armato infine si procederà con la riqualificazione del manto erboso."