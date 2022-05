Nuovo asfalto per le strade di Montesilvano in vista del passaggio del Giro d'Italia

Al via l'operazione asfalto nuovo a Montesilvano che si prepara all'atteso passaggio del Giro d'Italia.

La città adriatica infatti vedrà il passaggio della decima tappa del Giro 2022, ovvero la Pescara-Jesi di 196 chilometri, che si terrà il prossimo martedì 17 maggio.

Verrà eseguito il rifacimento dell'asfalto lungo le strade in città interessate al transito della tappa: in particolare il lungomare e via Adige.

I lavori partono domani (mercoledì 4 maggio) e dureranno fino al 16. Si procederà a piccoli tratti per volta in modo da non congestionare l'intero traffico dell'area, ma cercando di causare meno disagi possibili. Per questo si chiede alla cittadinanza tolleranza e collaborazione. Questo quanto dicono l'assessore allo Sport, Alessandro Pompei, e l'assessore ai Lavori Pubblici, Deborah Comardi: «Per Montesilvano il passaggio del Giro d'Italia rappresenta un'occasione e merita di essere celebrato nel migliore dei modi. Come amministrazione, siamo orgogliosi di ciò perchè ci garantisce visibilità e maggiore attrattività turistica: per questo motivo stiamo concentrando gli sforzi non solo verso l'arredo urbano ma anche verso il decoro della città. Ringraziamo la Regione Abruzzo per la concessione del contributo necessario per la realizzazione dei lavori, che quindi non andranno a gravare sulle casse comunali».