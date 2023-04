A Montesilvano lavori notturni per il rifacimento dell'asfalto in corso Umberto per il Giro d'Italia

Sono iniziati il 26 aprile scorso e andranno avanti fino al 5 maggio i lavori di rifacimento dell'asfalto lungo corso Umberto I a Montesilvano, dove transiterà la seconda tappa del giro d'Italia. Come disposto dall'ordinanza del Comune, i lavori interesseranno l'intera arteria stradale da via Adige nella zona di Santa Filomena, fino al confine con Città Sant'Angelo nella parte nord. Per questo, sono previste una serie di modifiche che chiaramente scatteranno parallelamente all'avanzamento del cantiere durante le giornate dei lavori: istituzione del divieto di sosta con rimozione (da attivare a 48 ore dalla apposizione della relativa segnaletica) su ambo i lati di corso Umberto per ogni singolo tratto, chiusura temporanea per l'intera carreggiata nei tratti interessati dal cantiere, limite di velocità di 20 km/h e deviazioni temporanee tramite cartelli luminosi o addetto al cantiere.

Sui social, nei gruppi relativi a Montesilvano la maggioranza degli utenti sembra aver accolto positivamente la scelta di effettuare gli interventi durante le ore notturne, una pratica che non avviene spesso e di conseguenza, con i cantieri aperti durante le ore diurne, si creano disagi e code che rallentano inevitabilmente il traffico soprattutto su un'arteria importante come quella di corso Umberto. Pochi utenti hanno criticato la decisione, soprattutto chi vive nella zona fra il lungomare, via Adige e via Arno a causa della chiusura contemporanea, sempre fino al 5 maggio, proprio di via Arno dal lungomare per la rottura di una condotta idrica e che in questi giorni hanno particolari difficoltà nel rientrare o uscire dalla propria abitazione o attività commerciale.