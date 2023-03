A Montesilvano a breve saranno appaltati i lavori per realizzare un nuovo muretto sul lungomare sud

Anche la zona sud del lungomare di Montesilvano presto avrà un muretto sul lungomare. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, che dopo aver avuto le relative autorizzazioni approverà il progetto definitivo e il successivo bando per l'appalto. Si tratta di un muretto simile a quello già presente nella parte nord del lungomare, e che partirà dal confine con Pescara per arrivare fino all'area dove si è tenuto il Jova Beach Party vicino la rotatoria con via Marinelli.

Il costo dell'opera sarà di circa 200 mila euro. I lavori dovrebbero essere completati per l'estate, ed il muretto sarà lungo circa un chilometro, per interrompersi proprio nella zona dove si è svolto il concerto di Jovanotti nel 2019 e dove si è deciso di lasciare completamente a vista la spiaggia. Anche un breve tratto davanti all'ex Stella Maris non sarà coperto dal nuovo muretto, in quanto l'amministrazione De Martinis sta valutando di realizzare una diversa riqualificazione.