Ripresi i lavori di realizzazione del “muretto dell’amore” sul lungomare di Montesilvano [FOTO]

Sono ripresi i lavori di realizzazione del “muretto dell’amore” sul lungomare di Montesilvano.

Gli interventi, che sono stati avviati ieri (giovedì 21 aprile), consentiranno di realizzare circa 300 metri di muro, 200 a partire dal mercatino ittico e proseguendo in direzione sud, i restanti 100 a partire dal confine con Pescara a salire in direzione nord.

«Stiamo portando avanti il lavoro di completamento del muretto su tutto il lungomare cittadino, eccezion fatta per il tratto di lungomare del Jova Beach Party e quello antistante la Stella Maris, dove c’è l’intenzione di realizzare una terrazza sul mare», fa sapere l’assessore al Verde Pubblico, Alessandro Pompei, «questo intervento ci permetterà di realizzare quasi 300 metri lineari di muro. Buona parte dei lavori riprendono da dove si era lasciato lo scorso anno, ossia dal mercatino ittico, per 200 metri, procedendo verso sud fino alla Stella Maris esclusa. Una volta completati, si procederà con i restanti 100 metri previsti, che partiranno dal confine con Pescara nella direzione opposta. Il muretto sarà completato definitivamente entro l’estate 2023. Per quanto riguarda, invece, il cantiere dell’area del Jova Beach Party, partirà subito dopo il 25 aprile».