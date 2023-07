Partono i lavori di manutenzione del verde eseguiti dal Comune a Montesilvano [FOTO]

Sono partiti da alcuni giorni i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico a Montesilvano. Lo hanno fatto sapere il sindaco Ottavio De Martinis e l'assessore Alessandro Pompei. I lavori sono condotti su tutto il territorio comunale da ditte incaricate per l’eliminazione delle infiorescenze secche tramite la potatura di 300 palme e, al contempo, proseguono i lavori di sfalcio delle aiuole situate nel tratto del lungomare. De Martinis ha dichiarato:

“Gli interventi di potatura e sfalcio del verde pubblico sono necessari per il mantenimento di una città decorosa ed ordinata. Allo stesso modo, dobbiamo garantire sicurezza ai cittadini e viabilità ai mezzi, ragion per cui i lavori più importanti vengono effettuati nel corso della notte, in modo da creare meno disagi possibili alla cittadinanza”. Pompei ha concluso:

“In estate la nostra Montesilvano raddoppia il numero degli abitanti grazie alla grande affluenza di turisti e di numerose persone che provengono dai comuni limitrofi. Un aspetto che non può essere sottovalutato e che ci impone di fare scelte ragionate per garantire la sicurezza, la viabilità e ridurre al minimo i disagi”.