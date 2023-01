Completati a Montesilvano i lavori per la messa in sicurezza dalle frane in strada della Fonticella [FOTO]

Sopralluogo dell'amministrazione comunale di Montesilvano in strada della Fonticella, dove sono stati completati dei lavori di messa in sicurezza di una frana avvenuta lo scorso anno. Presenti il sindaco Ottavio De Martinis e l'assessore Deborah Comardi, per verificare le opere eseguite dopo il edimento della scarpata e dopo un considerevole avvallamento del manto stradale che preoccupava residenti e automobilisti.

"I lavori di consolidamento erano molto attesi dai residenti della zona e da coloro che abitano nel territorio circostante. Il tema del dissesto idrogeologico è prioritario per la nostra amministrazione comunale e nelle prossime settimane, dopo la delibera approvata in giunta partiranno dei progetti di riqualificazione che investiranno la fascia collinare, grazie anche ad una serie di finanziamenti che la nostra amministrazione comunale è riuscita a recepire.

In via Strada della Fonticella abbiamo recuperato un tratto di scarpata, inserendo una gabbionatura di sostegno e un cordolo di guardrail per rendere più sicura la carreggiata. Con l’intervento effettuato si eviterà il continuo movimento franoso in caso di pioggia abbondante, scongiurando anche il rischio di incidenti. I lavori sono stati realizzati grazie a fondi ministeriali per un totale di circa cento mila euro. Un ringraziamento al rup dei lavori, il perito comunale Giuseppe Maggiore".