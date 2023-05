Completati i lavori sulla fontana tricolore di Montesilvano in corso Umberto I [FOTO]

Completati i lavori di riqualificazione della fontana tricolore che si trova all'ingresso nord di Montesilvano. Lo ha fatto sapere l'assessore Deborah Comardi, che ha eseguito un sopralluogo sul posto assieme al sindaco Ottavio De Martinis.

Si tratta di un importante intervento che ha visto la realizzazione anche di un piccolo giardino per la fontana che si trova a ridosso del cavalcavia che da Corso Umberto I conduce in via Aldo Moro. Realizzato anche un nuovo impianto elettrico necessario per la nuova illuminazione della zona verde con faretti, dal prato antistante fino alle zone laterali dei sottopassi, che si immettono dalla statale in via Aldo Moro e nuove luci che si riflettono sul muraglione a mattoncini lungo la linea ferroviaria. Il colore delle luci potrà essere modificato e usato anche a seconda delle varie giornate e commemorazioni ricorrenti, inoltre, i colori potranno essere cambiati da remoto. Il gioco delle luci sarà funzionale alla fontana.

L'area, come ricorda l'assessore, da tempo era abbandonata:

"Questo intervento ha consentito di restituire decoro e bellezza ad una zona a lungo abbandonata. Un ringraziamento alla ditta Roberto Cilli, al tecnico Umberto di Francesco ed all'ufficio tecnico tutto, in particolare al Rup Giuseppe Maggiore che ha seguito i lavori con solerzia."