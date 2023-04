In attesa dei lavori per 3 milioni di euro ancora problemi di sicurezza e degrado stradale in via Vestina a Montesilvano

Ancora disagi e lamentele da parte dei residenti e di coloro che percorrono quotidianamente via Vestina a Montesilvano. Da anni, ormai, soprattutto i cittadini residenti lungo l'importante arteria stradale che di fatto collega la costa e Montesilvano all'entroterra, parlano di pericoli per i pedoni e per la mobilità leggera a causa dell'alta velocità dei veicoli che transitano nei diversi punti. Nonostante l'installazione di semafori con t-red e l'accensione h24 degli impianti (fino a qualche anno fa di notte spesso venivano disattivati), e nonostante la presenza di diverse rotatorie via Vestina dal confine con Cappelle sul Tavo fino all'incrocio con corso Umberto viene percorsa spesso a velocità relativamente alta, i pericoli secondo i residenti restano e si attendono con ansia i primi interventi del progetto di riqualificazione da ben 3 milioni di euro approvato e finanziato con fondi Pnrr.

Ma oltre ai pericoli per i pedoni, anche gli stessi automobilisti lamentano problematiche relative al degrado stradale: in molti punti vi sono buche e avvallamenti anche profondi, a volte transennati e non riparati per mesi. Problemi anche nella parte finale direzione monti, dove l'asfalto non è uniforme a causa di lavori eseguiti per la fibra diversi mesi fa. Inoltre, nelle ore di punta, il traffico è particolarmente intenso tanto da provocare costanti code e rallentamenti soprattutto all'altezza del bingo Orione, con conseguente inquinamento atmosferico per le polveri sottili.

Il progetto di riqualificazione attualmente ha visto l'affidamento del progetto esecutivo per 220 mila euro complessivi, e fa parte dei fondi per il Next Generation Eu che serviranno per complessivi 3 milioni di euro a un “miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale di Via Vestina, asse strategico di sviluppo della città, con rifunzionalizzazione degli spazi esistenti e implementazione della viabilità ciclopedonale" prevedendo dunque anche la realizzazione della pista ciclabile nei punti dove attualmente non risulta disponibile.