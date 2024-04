Proseguono i lavori nel cimitero di Montesilvano per realizzare altri 120 nuovi loculi

Proseguono spediti i lavori di realizzazione dei nuovi loculi nel cimitero di Montesilvano. Lo ha fatto sapere il sindaco Ottavio De Martinis, che si è recato sul posto per un sopralluogo e che ha ricordato come gli interventi siano partiti il 21 marzo finalizzati alla realizzazione di 120 nuovi loculi che, entro fine mese, andranno a completare il blocco 32. Il primo cittadino:

"Per la prima volta oltre ai requisiti legati alla residenza, alla nascita e morte nel comune di appartenenza e alla presenza di parenti affini già tumulati all' interno del cimitero di Montesilvano, gli aventi diritto all' acquisizione dei nuovi loculi con conseguente ammissione alla sepoltura, saranno anche i cittadini non residenti nel comune di Montesilvano. Rivolgo un sentito ringraziamento all'azienda speciale per i servizi sociali diretta da Eros Donatelli e presieduta da Sandra Santavenere per il lavoro svolto da tutto il team in sinergia con i dirigenti e i tecnici comunali, che finora è stato in grado di assicurare decoro, ordine, pulizia e anche dei riconoscimenti per l' ottima gestione del nostro complesso cimiteriale.

Per Alessandro Pompei, assessore con delega ai servizi cimiteriali presente durante il sopralluogo:

"Il cimitero comunale si conferma uno dei più performanti ed organizzati di tutta l'area metropolitana, sia in termini di efficienza che di manutenzione, di ordine e pulizia. Solo nell' ultimo anno e mezzo, per fare fronte alla crescente richiesta, abbiamo realizzato 360 nuovi loculi e 17 cappelle gentilizie. Inoltre, oltre alla realizzazione strutturale degli ambiti e spazi cimiteriali, lavoriamo per porre in essere le condizioni ottimali e le situazioni più adeguate per un comodo raggiungimento dello stabile e dei loculi stessi". I lavori presso il cimitero comunale non si arrestano. Saranno, infatti, prossime le realizzazioni di ulteriori loculi e celle ossari.