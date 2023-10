Entro la fine del 2023 partiranno i lavori per il maxi cantiere in via Vestina a Montesilvano

Partiranno entro la fine del 2023 gli importanti e impattanti lavori di riqualificazione di via Vestina a Montesilvano. Lo ha fatto sapere l'assessore Lino Ruggero, da noi raggiunto per avere aggiornamenti sull'opera che darà un nuovo volto al primo tratto dell'arteria stradale, dalla rotatoria con Corso Umberto I fino a via Togliatti, nella zona del Bingo. L'iter burocratico, particolarmente lungo essendo un cantiere complesso, prosegue e dunque l'avvio del cantiere ci sarà entro un paio di mesi.

L'importo è pari a 3 milioni di euro complessivi di fondi Pnrr per i lavori che saranno divisi in tre lotti, e quello riguardante la zona più centrale di via Vestina è proprio il primo, dove ci sarà il rifacimento completo dell'asfalto, la realizzazione dei tratti di pista ciclabile e nella parte centrale, il secondo "lotto", i marciapiedi saranno posti ad altezza carreggiata senza barriere architettoniche e saranno ricavati nuovi posti auto oltre alla sistemazione di arredo urbano. Tornando invece al lotto fino a via Togliatti, l'obiettivo è quello di creare maggiore "ordine" fra carreggiata stradale, pista ciclabile e marciapiede ed arricchire la strada di elementi di arredo urbano rendendo via Vestina non solo una strada di collegamento ma anche una zona attrattiva per i cittadini e tutti coloro che dall'entroterra la percorrono per arrivare sulla costa.

Ricordiamo che, in merito proprio ai lavori in via Vestina, l'opposizione comunale contesta il progetto in quanto Pd e M5s ritengono sproporzionata e non bilanciata la ripartizione dei fondi nei tre lotti: in particolare, secondo i consiglieri di minoranza, il tratto finale che va dalla rotatoria di via Togliatti fino al confine con Cappelle sul Tavo, riceverà solo pochi fondi senza interventi importanti e radicali non solo per quanto riguarda il restyling e la realizzazione della pista ciclabile, ma anche e soprattutto sul fronte della sicurezza considerando che quel tratto è particolarmente pericoloso e spesso è stato oggetto di incidenti anche gravi.