Vanno avanti i lavori per la nuova piazza di Villa Carmine a Montesilvano [FOTO]

Un sopralluogo nella nuova piazza di Villa Carmine a Montesilvano è stato eseguito nella mattinata di venerdì 15 marzo.

Sul posto il sindaco Ottavio De Martinis, l’assessore Lino Ruggero, i consiglieri comunali Valter Cozzi, Feliciano D’Ignazio e Alice Amicone.

Insieme al progettista e ai tecnici, hanno effettuato un sopralluogo nella nuova piazza di Villa Carmine, dietro al Parco Guy Moll di via Vestina e tra via Giovi, via Madonna del Carmine, via Don Minzoni e via San Carlo Borromeo.

La piazza, che verrà intitolata a Beniamino Di Blasio, un residente del quartiere molto apprezzato per le sue doti umanitarie, sorge all’incrocio tra via Don Minzoni e via Madonna del Carmine a pochi passi dall'antica chiesa. Con una dimensione di circa 900 metri quadri e una pavimentazione bicolore in betonella e porfido, l’area sarà completamente accessibile con un passaggio pedonale senza barriere architettoniche e fornito di un percorso tattile per gli ipovedenti. Inoltre, a lavori ultimati verranno piantumati sette alberi da fusto e installate sei panchine, una fontana potabile e un parcheggio da 10 posti. I lavori, affidati alla ditta Picanto Appalti Srl di Caserta, stanno procedendo per singoli tratti stradali al fine di limitare i disagi per i residenti, i fedeli delle due chiese dedicate alla Madonna del Carmelo e per le famiglie che accompagnano i bambini nella scuola che affaccia sulla zona interessata dal cantiere. La piazza è costata al Comune 260mila euro, comprensivi di alcuni espropri di terreni privati.

«Nel sopralluogo effettuato questa mattina», spiega il sindaco Ottavio De Martinis, «abbiamo verificato lo stato di fatto dei lavori. Ho avuto modo di incontrare anche alcuni residenti, i quali hanno espresso la loro soddisfazione per l’impegno dell'amministrazione comunale nel portare avanti l'opera. La realizzazione della nuova piazza è importante soprattutto per le famiglie, che risiedono nella zona, ma anche per le attività della parrocchia. La ditta al momento sta effettuando i lavori di realizzazione dei marciapiedi e della rotatoria, ma anche delle strade che saranno più sicure, garantendo una viabilità migliore. I lavori stanno procedendo in maniera spedita e contiamo di ultimare al più presto, per restituire al quartiere un'area più decorosa e resa accessibile, grazie ad alcuni accorgimenti studiati con il progettista dell'opera».