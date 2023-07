A Montesilvano proseguono i lavori nel campo sportivo di via Foscolo, sarà pronto entro il 20 settembre

Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e l’assessore comunale allo sport Alessandro Pompei hanno effettuato un sopralluogo per verificare i lavori al campo sportivo “Ugo Consorte” di via Foscolo, aggiudicati dalla ditta Delfino Sport di Mosciano Sant’Angelo per un importo complessivo di 323mila euro. I lavori consistono nella sostituzione del manto erboso, nello smaltimento di quello vecchio e nell’installazione di nuove panchine. La conclusione degli interventi di riqualificazione è prevista entro il 20 settembre.

Il progetto dell’impianto ha ottenuto anche gli standard qualitativi della Federazione italiana gioco calcio. Inoltre, verranno installati nuovi pozzetti e puliti i canali di scolo, verrà sistemato l’impianto di irrigazione e, infine, l’amministrazione comunale provvederà anche ad un intervento di restyling delle pareti interne del campo al momento sporche e ammalorate. L’ufficio tecnico comunale sta predisponendo anche un progetto esecutivo per la partecipazione ad un bando con l’obiettivo di intercettare un ulteriore finanziamento di 250mila euro da destinare alla riqualificazione dei locali spogliatoi e di tutta l’area pertinente al campo.

“Il manto erboso del campo da gioco dello stadio “Ugo Consorte” da tempo richiedeva una riqualificazione e insieme all’ufficio tecnico comunale abbiamo predisposto un intervento durante il periodo estivo per non creare disagi alle attività delle associazioni sportive cittadine – spiega De Martinis – Nel sopralluogo che ho effettuato insieme all’assessore Pompei abbiamo constatato lo stato di fatto dei lavori che procedono bene, consegneremo l’opera entro i tempi previsti, così da avere impianti comunali adeguati per poter intraprendere un progetto condiviso che valorizzi ancora meglio i settori giovanili del nostro territorio”.

“I lavori dell’impianto di via Foscolo e la conseguente consegna saranno a beneficio di tutto il movimento calcistico locale visto che la struttura è utilizzata da numerose società sportive cittadine – afferma Pompei – L’impianto, a 15 anni di distanza dalla sua inaugurazione, non ha mai subito un restyling di questo tipo ed era diventato impraticabile visto il massivo utilizzo. Siamo stati bravi ad incastrare i lavori con la fine dei vari campionati e delle attività sportive. Ora vigileremo affinché la ditta possa ultimare l’intervento, entro la data stabilita, per garantire a coloro che ne usufruiranno la normale ripresa della stagione”.