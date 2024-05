Riqualificata e riconsegnata alla città di Montesilvano l'area fra corso Strasburgo e via Aldo Moro [FOTO]

Riconsegnata sabato 11 maggio alla cittadinanza di Montesilvano, l’area verde tra Corso Strasburgo e via Aldo Moro, posizionata in una zona strategica del lungomare. Un intervento che la ditta Verde in Opera affidataria dei lavori, ha iniziato lo scorso mese di febbraio. In particolare, spiega l'amministrazione comunale, si è proceduto con la sistemazione generale dell’area, la cura del verde, la realizzaione di percorsi accessibili, l'installazione di apposite panchine inclusive e una nuova illuminazione, oltre alla piantumazione di 12 peri selvatici e 12 meli. L'assessore Alessandro Pompei ha dichiarato:

"Laddove prima c'era un apprezzamento di terra mal ridotto, adesso c'è una bellissima area che valorizzerà ulteriormente la nostra amata riviera. Abbiamo dotato tutto di un adeguato sistema di irrigazione e di una scenografica illuminazione notturna che renderà tutto ancor più bello. In settimana competeremo l'intervento con l'installazione di ulteriori due panchine accessibili per diversamente abili."