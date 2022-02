Iniziati i lavori anti allagamento nel sottopasso del Porto Allegro a Montesilvano

Sono iniziati a Montesilvano i lavori anti allagamento nel sottopasso del Porto Allegro.

Verranno installate tre nuove pompe sommerse di aspirazione dell'acqua che hanno una potenza superiore a quelle esistenti.

Le nuove pompe consentiranno un’immediata aspirazione dell’acqua e sono, inoltre, munite di un sistema elettrotecnico di autogestione.

Il cantiere non altera la viabilità locale, ma interessa solo il marciapiede del sottopasso, mentre la consegna dei lavori è prevista per la fine del mese. Sull’importanza di questa miglioria questo quanto dice il sindaco Ottavio De Martinis: «L’installazione di queste pompe ci consentirà di affrontare eventuali alluvioni con gli strumenti necessari affinché la viabilità in quella zona non subisca inconvenienti. Grazie a queste nuove pompe, dovrebbe essere garantita la percorribilità permanente in uno snodo importante di Montesilvano. Si tratta di un’opera molto richiesta dalla cittadinanza».

Questo quanto aggiunge l’assessore a Manutenzione e Servizi, Deborah Comardi: «Un intervento importantissimo per quanto riguarda il problema dell’allagamento del sottopasso della "Warner". Con queste tre nuove e potenti idrovore, sarà possibile aspirare l’acqua in tempi brevi onde evitare i disagi alla cittadinanza derivanti dalle grandi piogge».

Nonostante queste installazioni, si raccomanda sempre la massima prudenza in caso di grandi piogge, fanno sapere dall'amministrazione comunale.