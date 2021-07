Al via i lavori anti allagamenti attesi da anni in via Vistola a Montesilvano

Partono i lavori anti allagamenti del Comune di Montesilvano in via Vistola. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, con il sindaco De Martinis che ha consegnato il cantiere alla ditta che si è aggiudicata l'appalto per 435.245 euro.

Si tratta di un intervento importante e atteso da anni, considerando che via Vistola è spesso stata soggetta a gravi allagamenti in caso di pioggia e danni alle abitazioni, essendo un grande fosso per lo scolo delle acque di vai Vestina che, con la cementificazione selvaggia, ha portato ai problemi segnalati da tempo dai residenti.

"La nostra amministrazione comunale, dopo alcuni sopralluoghi degli uffici tecnici, è intervenuta per garantire funzionalità ed efficienza e quindi sicurezza agli abitanti della zona. Il nostro progetto per evitare ulteriori disagi ai residenti consiste nell’incanalamento di 450 metri del fosso fino allo scarico delle acque direttamente nel fiume. La prima cosa da fare, prima di iniziare l’intervento, sarà quella di rimuovere la vegetazione incolta presente nell’area che ostacola il normale deflusso delle acque e a seguire verrà realizzato un canale con manufatti in cemento armato. I lavori formalmente sono consegnati alla ditta, che nel giro di qualche settimana ultimerà il tutto."

Il sindaco ha aggiunto che la sicurezza idraulica va garantita in tutte le zone della città più a rischio, per evitare danni e gravi ricadute in caso di maltempo:

"Siamo costantemente in prima linea per garantire un miglioramento dei servizi, riparando anche a dei gravi errori commessi in passato dai privati, con una presenza capillare sul territorio”.