Problemi idrici e cali di pressione a Montesilvano per lavori dell'Aca: le zone e le strade interessate

Possibili disagi a Montesilvano nella giornata di martedì 15 novembre per dei lavori che l'Aca andrà ad eseguire su un serbatoio. In particolare, dalle 14 alle 18 gli addetti dell'azienda che gestisce il servizio idrico interverranno sul serbatoio "Colle della Vecchia" con possibili riduzioni di portata o pressione sulle reti idriche interessando le seguenti zone e vie: via Verrotti e limitrofe, corso Umberto, il centro e le vie limitrofe e l'area costiera e vie limitrofe. La situazione dovrebbe tornare alla normalità nelle ore successive a quelle indicate per i lavori.