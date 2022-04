A Montesilvano un lancio di palloncini per la giornata mondiale sull'autismo

Anche il Comune di Montesilvano celebra la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, e lo fa aderendo all'iniziativa promossa dall'Angsa Abruzzo (Associazione nazionale genitori soggetti autistici) che prevede il lancio simbolico di palloncini blu. Appuntamento domani sabato 2 aprile in piazza Diaz alle ore 12 alla presenza di diverse realità del territorio, con un gesto che vuole rinnovare la promoessa dell'ente comunale di offrire il proprio supporto alle famiglie che ogni giorno si confrontano con questo disturbo. Lo scorso anno, infatti, proprio in occasione di questa giornata, l’amministrazione comunale di Montesilvano ha firmato con l’Angsa Abruzzo il protocollo “Autism Friendly” con l’obiettivo di supportare le persone con autismo e le loro famiglie, dando vita una rete che coinvolge associazioni di categoria, esercizi commerciali, uffici, imprese. Nel mese di aprile il progetto entrerà nel vivo con la formazione di tutte le realtà che hanno aderito al protocollo, a cominciare dal personale comunale.

La giornata mondiale sull'autismo è stata istituita nel 2007 dall’Onu. Il colore blu fu scelto, spiegarono i promotori, perché, in quanto “tinta enigmatica”, ha il potere di risvegliare il senso di “sicurezza” e il bisogno di “conoscenza”, due parole importanti intorno alle quali ruota il mondo dell’autismo. Anche l'Anci Abruzzo scende in campo per sostenere le famiglie e i pazienti affetti da autismo nella nostra regione, sostenendo tutte le iniziative previste sul territorio in occasione dell'appuntamento del 2 aprile.