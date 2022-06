A Montesilvano il secondo laboratorio di pittura per l'ambiente con i bambini [FOTO]

È iniziato a Montesilvano il secondo "Laboratorio di pittura per l’ambiente” sul prato esterno del palacongressi.

Esauriti tutti i posti disponibili con la partecipazione di numerosi bambini.

Il programma dei laboratori di pittura, prevede 8 appuntamenti che termineranno nel mese di ottobre.

L'artista Tecla Cecamore e le maestre Antonia Capocefalo e Anna Lucia Strizzi hanno accolto i bambini in una cornice particolare all’aperto e sul prato dove Denise, Daniel, Alisia, Giulia, Miriam, Andrea, Gemma, Matteo, Giulia, Camilla, Dylan, Alessia, Cecilia, facendoli prima disegnare su un foglio quello che poi diventerà un “quadretto” e insegnando l’uso anche delle tecniche di colorazione e di impasto di colori con prodotti ecocompatibili e ecologici.

I partecipanti oltre a fare un lavoro singolo, hanno effettuato un lavoro a “12 mani” su una tela 150x100. Che insieme ai lavori di questo laboratorio e di quelli che verranno, saranno esposti in una manifestazione che si terrà nel prossimo mese di ottobre. Renato Petra, «Questi laboratori», dice Renato Petra, «oltre a essere un momento di aggregazione sono anche un veicolo di conoscenze legate all’ambiente e all’ecosistema molto utili alle conoscenze di bambini e ragazzi».

«Il progetto “Montesilvano per l’Ambiente 2002"V, aggiunge l'assessore Debora Comardi, «è uno dei vari progetti che nel 2022 e nel 2023 vedranno l’Amministrazione Comunale impegnata in varie attività legate all’ambiente e tra queste anche dei “Laboratori di Pittura per l’Ambiente”che saranno un importante volano per raggiungere la “Bandiera Blu”».

Prossimo appuntamento con il laboratorio di pittura per l’ecologia il 29 giugno alle ore 17. Per prenotazioni wzap 3733001667 o alla mail amaremontesilvano@libero.it.