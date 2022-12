Settanta bambini per il laboratorio natalizio nel Pala Dean Martin dell'associazione "Amare Montesilvano"

Settanta bambini hanno partecipato alla due giorni di laboratori artistici e artigianali nella sala dei Parchi del Pala Dean Martin di Montesilvano con la Casa di Babbo Natale a cura dell'associazione "Amare Montesilvano". Nella sala sono stati allestiti camino, angolo del tè, angolo per la letterina dei regali e angolo merenda e naturalmente i laboratori per la realizzazione di un cappello degli elfi e un pupazzo indossato alla fine da tutti i partecipanti.

Lo staff dell'associazione, con Paola Candeloro, Bruna Brunetti, Lorena di Serafino, Ludovica Ippoliti, Diana Fiori, Rosanna di Toro e Cassandra Marchegiani, ha predisposto dei tagli di stoffa colorati assemblati tra loro con una serie di materiali che in seguito sono stati incollati a caldo dagli stessi organizzatori. Inoltre, sono stati donati ai bambini i materiali per costruire un pupazzo: calze, riso, materiali da riempimento e tanti accessori colorati. Molto attesa per i bambini, ma anche per i genitori è stata la rottura della “Pignata“, alla quale ha partecipato anche l’assessore agli eventi Deborah Comardi. Tante caramelle, cioccolate e merendine sono state distribuiti a tutti i partecipanti. Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 21 dicembre alle 16,30 per la tombolata di beneficenza che si terrà al Palacongressi nell'ambito degli eventi organizzati dal Comune di Montesilvano.