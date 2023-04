Laboratorio lacustre per due classi dell'istituto Troiano Delfico per il progetto comunale "Montesilvano per l’Ambiente 2023"

Secondo appuntamento per i laboratori dedicati all'ambiente e alle biodiversità del territorio, organizzati dal Comune di Montesilvano per il "Progetto Montesilvano per l’Ambiente 2023." Venerdì 14 aprile l'incontro si è tenuto nel Sakura Lake ex Vestina Azzurro in via Senna, con la partecipazione degli alunni delle classi III D e III E della primaria dell’Istituto Troiano Delfico accompagnati dai docenti Claudia Ruscitti, Silvana Di Girolamo, Letizia Scoscina, Eugenio Brunetti e Lorenzo Palmieri.

L'assessore Deborah Comardi ha spiegato che i laboratori, organizzati assieme all'Associazione Amare Montesilvano si concluderanno ad ottobre con numerosi altri appuntamenti:

"Insieme all’associazione Nuovo Saline è stato organizzato un laboratorio lezione di biologia lacustre con osservazione della fauna ittica attraverso l’utilizzo del Rov sommergibile filoguidato dotato di telecamera in presa diretta con osservazione del sistema acquaponico (coltivazione senza terra) e sistema di fitodepurazione assistita, tenuta da Gianluca Milillo e dal tecnico Rov Guglielmo di Camillo di Ssd Natura D’Abruzzo e dall’assistente Luca Milillo, nell’oasi naturalistica di via Senna a Montesilvano, gestita da Luca Pezzopane. Nella struttura si può praticare la pesca sportiva ed è anche un luogo dove si possono ammirare le culture di una depurazione delle acque con sistema acquaponico, le coltivazioni di particolari pesci da lago e una serie infinita di piante che creano un ambiente unico a distanza di poche centinaia di metri dal centro di Montesilvano”.

Ai ragazzi è stato anche proposto anche un percorso didattico con pannelli e foto di biologia, zoologia e geologia ed una visita a tutto il complesso naturalistico dove oltre alle varietà di pesci sono state mostrate anche le coltivazioni di alberi e piante presenti nella struttura.