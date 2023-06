A Montesilvano il Comune e l'azienda speciale organizzano i laboratori per bimbi e ragazzi "Spazio lab estate"

Al via "Spazio lab estate" organizzato dall'amministrazione comunale di Montesilvano e dall'azienda speciale. Si tratta di laboratori gratuiti estivi per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni che si terranno sia in mattinata che di pomeriggio. Sono riservati ai residenti nel comune di Montesilvano e si terranno nel centro "Spaziofamiglia" (0859561436) dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle 12:30 e/o dalle 16.00 alle 18.00.

Il programma è così suddiviso: lunedì "Scoprire con l'arte" - emozioni; martedì "Creativa-mente" creatività; mercoledì "Outdoor" scopriamo la natura; giovedì "Imparo attraverso le emozioni" esperienziale, venerdì "Spazio insieme" socializzazione.Si accede a “Spazio-Lab” mediante richiesta di adesione da parte dei genitori compilando il modulo allegato, da rinviare a info@aziendasociale.it e-o presentare agli uffici dell’Azienda speciale del Comune di Montesilvano in palazzo Baldoni. I moduli sono disponibili qui: https://www.comune.montesilvano.pe.it/spazio-lab-estate/