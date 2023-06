A Montesilvano conclusi i "Laboratori di pittura per l'ecologia" degli alunni della scuola Troiano Delfico

Concluso anche il progetto scolastico promosso dall'amministrazione comunale di Montesilvano e dall'associazione Amare Montesilvano dei "Laboratori di pittura per l'ecologia" per l'iniziativa "Montesilvano per l'ambiente 2023". Si tratta di laboratori artistici che hanno visto coinvolte le classi 3a, 3b, 3c, 3f, 5a1 appartenenti al plesso Di Blasio dell'istituto comprensivo Troiano Delfico diretto da Vincenza Medina. Nella giornata finale, presenta l'assessore comunale Deborah Comardi che ha consegnato i diplomi di "giovane artista" e le opere pittoriche assieme alla stessa dirigente e all'insegnante Luigi Pace.

Il progetto, voluto e coordinato dall'associazione Amare Montesilvano guidata da Renato Petra, ha visto lo svolgersi di diversi laboratori rivolti alle scuole di Montesilvano e rientra a pieno titolo nel settore “didattica ambientale” previsto dal disciplinare della Fee per ottenere il riconoscimento della Bandiera Blu. Il tema del laboratorio era “Montesilvano, il mare, la pineta, il fiume e il monte, attraverso gli occhi dei bambini” grazie al quale i ragazzi hanno realizzato un'opera pittorica su tela della misura di 80x120 con l'utilizzo di colori ecologici non inquinanti. I ragazzi, divisi per gruppi e supervisionati dagli insegnanti Luigi Pace e Paola Candeloro assieme a Ludovica Dina Ippoliti dell'associazione, hanno sperimentato e appreso i concetti di forma, colori e contenuti simbolici.