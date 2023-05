Conclusi i laboratori di pittura per gli alunni della scuola Di Blasio di Montesilvano

Conclusa la prima fase di laboratori di pittura per l'ecologia del progetto “ Montesilvano per l’Ambiente 2023" nella scuola Di Blasio di Montesilvano, dell'istituto comprensivo Troiano Delfico. L'iniziativa è promossa dall'associazione Amare Montesilvano e dal Comune e fa parte dei progetti avviati per ottenere la Bandiera blu della Fee.

Hanno partecipato ha questa prima fase iniziata nel mese di aprile e terminata nel mese di maggio 5 classi ovvero 3a - 3b - 3c - 3f - 5a1 con 86 giovani artisti. Il tema del Laboratorio “Montesilvano, il mare, la pineta, il fiume e il monte, attraverso gli occhi dei bambini” I bambini hanno eseguito i seguenti lavori: Montesilvano vista da Montesilvano Colle; il Luna park di Montesilvano; Montesilvano e il nuovo ponte del fiume Saline; la pineta di Montesilvano, flora e fauna; Montesilvano e il fondale marino.

"I bambini guidati dal maestro Luigi Pace, da Paola Candeloro e Ludovica Dina Ippoliti di Amare Montesilvano hanno lavorato a gruppi di 4/5 gruppi e hanno potuto sperimentare in sinergia, nel lavoro di gruppo quanto: forma, colori e contenuti simbolici concorrono a un equilibrio visivo dell’intera opera.

Cioè, quanto l’aspetto iconologico sia strettamente in simbiosi con l’aspetto iconografico creando ognuno una parte di un lavoro finale della misura di 80x120. E’ stata usata una tecnica pittorica con colori ecologici non

inquinanti. “Il 5 giugno tutti gli alunni partecipanti ai laboratori riceveranno il diploma di giovane artista” L'associazione ha ringraziato le maestre che hanno collaborato per la buona riuscita dell'iniziativa che ripartirà a settembre 2023.