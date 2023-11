Ripartono i laboratori didattici ambientalti di "Amare Montesilvano"

Ripartono dal prossimo 10 novembre riprenderanno le attività didattiche ambientali rivolte alle scuole. L’iniziative si svolge all’interno del progetto “Montesilvano per l’Ambiente 2023/2024” che si concluderà alla fine dell’anno scolastico. Il progetto ambientale è patrocinato dal Comune di Montesilvano ed è organizzato dall’associazione culturale Amare Montesilvano, avvalendosi della collaborazione di Formula Ambiente, McDonald’s, dell’associazione Nuovo Saline e di altre associazioni del territorio. L'assessore Deborah Comardi ha spiegato:

“Siamo lieti di sostenere un progetto di così alto valore educativo che lo scorso anno ha avvicinato tanti bambini e ragazzi alle questioni ambientali. Ringrazio l’Associazione Amare Montesilvano e quanti collaboreranno alla riuscita delle iniziative, che già nello scorso anno scolastico hanno insegnato ai più piccoli la cura e il rispetto della natura attraverso i vari laboratori allestiti. Sono certa che anche in questa edizione numerose scuole manderanno la loro adesione per una educazione civica sempre più puntuale verso le nuove generazioni. La nostra amministrazione comunale punta molto sul senso civico per la cura del bene comune e per la tutela del patrimonio cittadino. Il gioco e i vari laboratori ludici saranno un ottimo veicolo per insegnare ai nostri ragazzi a diventare adulti più rispettosi e autonomi”.

Il presidente dell’associazione Amare Montesilvano, Renato Petra ha illustrato le nuove attività che coinvolgeranno gli studenti:

“A prosieguo delle attività previste e già realizzate nel periodo gennaio giugno, abbiamo programmato per l’anno scolastico in corso numero venti tra laboratori e attività varie. Stiamo organizzando la seconda edizione del concorso Riciclosa, in cui sono previsti dei premi per la raccolta di tappi di plastica, l’attività è rivolta a tutte le scuole di Montesilvano, in collaborazione con Formula Ambiente e Pulchra Ambiente, l’associazione Nuovo Saline e la Croce Rossa Italiana con sede a Montesilvano. Inoltre, effettueremo due interventi per la cura dei parchi cittadini, in collaborazione con Formula Ambiente, Mc Donald’s e di alcune scuole di Montesilvano e due interventi di pulizia in un tratto di spiaggia del nostro litorale, in collaborazione con la Guardia Costiera di Pescara, Formula Ambiente e di alcune scuole.

È prevista una ciclopasseggiata ecologica lungo la riviera e incontro/lezione con soggetti interessati presso “Bicigrill”, in collaborazione con Formula Ambiente, un laboratorio educativo sulle biodiversità del fiume e del mare e sei incontri (due esterni e quattro in sede) con l’associazione Nuovo Saline, un laboratorio educativo di falegnameria dedicato agli alunni delle scuole quattro in esterno e un laboratorio di pittura legato all’ambiente quattro incontri dedicati alle scuole. Il fine del progetto è quello di contribuire, attraverso incontri e laboratori, a creare una vera e propria cultura dell’Ambiente partendo proprio dalle scuole, luogo in cui i bambini e ragazzi ricevono i primi insegnamenti, che serviranno al loro futuro”. Tutte le attività sono gratuite ma la prenotazione è obbligatoria scrivendo all'indirizzo email amaremontesilvano@gmail.com