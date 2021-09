Jovanotti ricorda sui social il Jova Beach Party di Montesilvano di 2 anni fa

È bastato un ricordo che Facebook ha riproposto per far riemergere nel cantante Jovanotti la nostalgia per la serata del Jova Beach Party che si tenne in spiaggia a Montesilvano il 7 settembre 2019.

«Riguardare le foto di quella giornata (i cellulari hanno questo vizio di segnalarti le cose passate con una precisione che fa impressione) mi fa solo venire voglia di ricominciare a suonare in giro portando la festa come sappiamo fare», scrive Jovanotti in una condivisione su Facebook.

Che poi aggiunge: «Non vi nascondo che con la mia squadra stiamo lavorando a un grande progetto per l’estate 2022 e lo stiamo facendo ormai da diversi mesi ma ve lo racconterò solo quando avremo la sicurezza di poterlo realizzare al cento per cento e come si deve. L’idea di costruire delle feste incredibili con ospiti amici italiani e internazionali a condividere l’esperienza della musica selvatica mi accelera il battito solo a pensarci. Ho un bisogno vitale di proiettarmi nel futuro immaginandolo nuovo e , nel mio caso che spero sia in parte anche il vostro, anche pieno di musica e di vita. Nel frattempo riguardare queste foto è sempre una forte emozione che mi scatena il desiderio di ritrovarci presto insieme senza pensare ad altro che a vivere una giornata mitica».

foto pagina Facebook Jovanotti