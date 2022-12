Concluso a Montesilvano l'iter per la Bandiera blu, De Martinis: "Ora incrociamo le dita, cittadini molto attivi in tutte le iniziative"

Si è concluso il percorso di iniziative ed eventi organizzati dall'amministrazione comunale di Montesilvano per ottenere il riconoscimento della Bandiera blu. Venerdì 10 dicembre con il convegno “Politiche attive per la transizione ecologica" si è fatto il punto della situazione prima di attendere l'esito della richiesta inivata dal Comune all'ente che gestisce l'assegnazione delle Baniere blu. Presenti al convegno l’assessore regionale Daniele D'Amario, l’assessore al turismo e manifestazioni, Deborah Comardi, l’assessore al commercio Francesco Di Pasquale, il presidente della commissione consiliare Turismo, Adriano Tocco, il segretario regionale dell’associazione Ambiente e/èVita, Patrizio Schiazza.e il sindaco Ottavio De Martinis.

Il primo cittadino ha dichiarato:

"Nel mio intervento ho sottolineato l’importanza del vessillo anche dal punto di vista turistico ambientale e ho elencato il cammino svolto finora per il raggiungimento dei temi fondamentali richiesti per l’assegnazione, partendo dalla situazione delle spiagge, dalla qualità delle acque di balneazione, dalla depurazione delle acque reflue, dalla gestione dei rifiuti, dall’educazione ambientale e dall’informazione, dalle iniziative per la sostenibilità ambientale, dalle attività turistiche sul territorio, dalle piste ciclabili, dal Contratto di fiume e dall’accessibilità delle spiagge. Per la prima volta la nostra città invia la candidatura e la prossima settimana spediremo alla Fee la relazione finale che servirà per il conseguimento della Bandiera blu, il cui risultato dovrebbe conoscersi a marzo 2023."

De Martinis ha parlato di mesi intensi che hanno coinvolto tutta la comunità, costruendo una rete solida fra associazioni di categoria, associazioni culturali, scuole, enti strumentali, operatori turistici e altri soggetti per riuscire a ottenere questo importantissimo riconoscimento.

"Abbiamo operato con la massima attenzione per migliorare i servizi verso l’ambiente e con grande soddisfazione in tutte le iniziative promosse in città e nelle scuole possiamo affermare che la risposta da parte dei residenti è stata molto sentita. Nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, tra cui l’associazione Amare Montesilvano e l’associazione Nuovo Saline, restiamo in attesa, incrociando le dita sicuri che tutto questo comunque è un ottimo punto di partenza."