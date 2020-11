Italia zona rossa, Forconi: "Si è perso del tempo prezioso"

Marco Forconi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Montesilvano, interviene per dire la sua sulla possibilità che tra circa 10 giorni tutta la nostra nazione diventi zona rossa, con conseguente lockdown nazionale:

"Fra 10 giorni tutta Italia sarà zona rossa - scrive - Tempo prezioso si è perduto, fra omissioni e negligenze. Pur essendo un consigliere comunale, non vivo di politica e la mia attività, essendo ubicata all'interno della stazione centrale, soffre in maniera indicibile. Una cosa, però, tengo a sottolinearla: sono molto schifato dalla politica nazionale. Tutta".

Forconi, infatti, parla non solo come esponente politico ma anche, e soprattutto, come esercente, essendo titolare della libreria Rusconi, che si trova nell'atrio della stazione di Pescara: "Probabilmente, qualcuno farà fatica a comprendere il senso della mia affermazione; qualcun'altro ne rimarrà addirittura deluso: tuttavia, posso assicurare che osservare inermi la propria attività mentre sprofonda nel baratro per colpe non proprie è quanto di più sconcertante e frustrante possa esserci", conclude.