Al Palaroma l'Italia under 20 di pallavolo campione d'Europa, De Martinis: "Montesilvano protagonista del turismo legato allo sport"

Oltre 1.600 spettatori più 25 mila utenti collegati in streaming hanno applaudito ieri sera 25 settembre la nazionale italiana di pallavolo under 20 per la vittoria contro la Polonia nella finale del campionato europeo di categoria che si è disputata al Pala Roma di Montesilvano.

L’Italia ha battuto 3-2 (25-19, 25-19, 24-26, 17-25, 15-6) la Polonia. Una gara finale difficile che aveva visto gli avversari in rimonta con il pareggio, ma che, alla fine, ha visto l’Italia affrontare il tie-break con grande determinazione. Il pubblico ha infatti sostenuto con entusiasmante tifo gli azzurrini, che si sono aggiudicati l’ultimo set 15 a 6, conquistando l’oro! Con questa vittoria si scrive una pagina di storia: sei gli ori conquistati dalle nazionali giovanili italiane in altrettante competizioni continentali durante l’estate. La finale per il bronzo, invece, è stata vinta dalla Bulgaria che ha battuto 3-1 il Belgio.

Il sindaco Ottavio De Martinis ha premiato la Polonia ribadendo il lavoro svolto dal Comune per organizzare un'importante manifestazione sportiva aggiungendo che si lavora a rendere possibile un turismo legato allo sport, promuovendo tante iniziative simili che possano valorizzare le unicità naturalistiche del territorio e mostrare la bellezza della città

Soddisfatto ed esultante anche l’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili, Alessandro Pompei, che ha ribadito l’importanza delle manifestazioni sportive come sani momenti di crescita e di aggregazione per i ragazzi. Gli atleti sono esempi positivi di lealtà, di sacrificio e di perseveranza. L’ amministrazione si dichiara fiera di continuare a lavorare in favore dello sport, in modo da elevare #Montesilvano a palcoscenico dei più prestigiosi appuntamenti continentali.

A festeggiare il trionfo dell’Italia nel palazzetto di Montesilvano, stracolmo di tifosi e con oltre 25.000 persone collegate in diretta su Youtube, anche Federico Ropa sindaco della città di Zocca, gemellata con Montesilvano, la quale ha ospitato la Nazionale under 20 del Ct Battocchio per il raduno estivo, in vista della preparazione ai Campionati. Risultati di così alto livello sono possibili solo grazie ad un sinergico lavoro di squadra tra giocatori, tecnici e federazione.