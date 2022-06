La denuncia di Italia Nostra: il Comune di Montesilvano taglia le aiuole sbagliate

La sezione pescarese di Italia Nostra critica verso il comune di Montesilvano per la gestione delle aiuole ancor più in vista della stagione estiva, periodo in cui “ci si aspetterebbe una maggiore attenzione per le aree verdi che si sa, abbelliscono e valorizzano gli ambienti urbani, soprattutto quei luoghi di passeggio come i 'nostri' lungomari”, scrive l'associazione denunciando che se da una parte c'è “l'abbandono” dall'altra quando si taglia si taglia male.

E' il caso, spiega, del centro di via Aldo Moro dove sono state tagliate “due piccole e originali siepi di Fillirea a foglie larghe (Phillyrea latifolia) situate in una aiuola di fronte al mare, alberelli tipici della macchia mediterranea, forse di antica e spontanea origine, dalla caratteristica chioma rotondeggiante. A chi potevano dare fastidio? - chiede Italia Nostra -. Eppure sono stati abbattuti e 'buttati' nella discarica limitrofa come spazzatura. Adesso riposano in una improvvisata discarica creata dalla ditta incaricata nell'area abbandonata di via Alfieri, proprio a ridosso della recinzione della sede della Guardia Costiera di via Inghilterra”.

L'occasione per l'associazione anche per riprendere l'amministrazione rea di aver “rimproverato attraverso articoli di giornale i carabinieri forestali di lasciare crescere 'l’erbaccia' e di non fare le 'ripuliture' nella pineta di Santa Filomena. Forse il Comune di Montesilvano non sa che la Pineta è una Riserva naturale, tra le prime aree protette d’Abruzzo, istituita il 13 luglio del 1977 quale Riserva naturale statale, con decreto ministeriale”. Una scelta condivisa da Italia Nostra dunque quella della mancata “ripulitura vegetale” dato che, aggiunge, “le operazioni di sfalcio e decespugliamento sono solitamente pratiche agronomiche e non possono sostituire le cosiddette 'cure colturali' che i Comuni debbono apportare per la manutenzione e la gestione del verde urbano”. A fronte di quel rimprovero che per l'associazione non ha senso però, conclude la stessa, “il Comune lascia in evidente stato di abbandono le proprie di aiuole. Montesilvano potrebbe essere una ridente meta turistica se sapesse valorizzare i propri ambienti naturali, la propria Riserva, magari mettendo in connessione le bellezze paesaggistiche con il tessuto urbano”.