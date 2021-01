L’Alessandrini di Montesilvano prima scuola superiore della provincia a fare i test anti Covid

L’Alessandrini di Montesilvano è la prima scuola superiore della provincia di Pescara a fare i test anti Covid. Da domani alle ore 8.30, nella palestra dell’istituto, circa 760 studenti e 150 tra docenti e personale Ata si sottoporranno ai tamponi antigenici rapidi.

Entro 3 ore dal test, in caso di risultato positivo, le persone verranno chiamate da un operatore sanitario al numero di telefono indicato sul modulo di consenso. Se entro tre ore non si riceverà alcuna chiamata, vorrà dire che il tampone ha avuto esito negativo. Soddisfatta la preside Maria Teresa Di Donato:

“Essere la prima scuola del territorio per una campagna di prevenzione così importante significa che la nostra realtà offre garanzie certe e costituisce un punto di riferimento affidabile per tutta la comunità. Ho apprezzato molto il lavoro armonico dell’ufficio scolastico provinciale, della Ausl e della provincia, attraverso la persona del presidente Zaffiri, per dare risposte concrete a un'emergenza che ha fiaccato un po’ tutti”.