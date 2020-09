L’istituto Alessandrini di Montesilvano riprende le lezioni il 23 settembre. Dalla scuola, infatti, comunicano che si tornerà sui banchi con ingressi scaglionati: il primo gruppo dovrà osservare l'orario didattico dalle 8,10 alle 12,50, mentre l'altro seguirà le attività didattiche dalle 8,50 alle 13,30.

Ecco cosa dichiara la dirigente scolastica Maria Teresa Di Donato:

"L'organizzazione per il rientro a scuola, curata con meticolosa attenzione da un gruppo di docenti nel corso del periodo estivo, ha dato vita anche ad un orario modulare, compatibile con gli orari dei trasporti pubblici esistenti, che posso considerare, senza dubbio, snello, efficace e dinamico, in linea con i nuovi stili di apprendimento e con i principi della scuola al tempo del Covid".

Quello concepito, infatti, è un quadro orario modulare per l'anno scolastico 2020/2021, compreso dal lunedì al sabato, di 28 ore, con il chiaro obiettivo di diminuire il tempo di permanenza a scuola, evitare gli spostamenti e gli assembramenti (7 moduli da 40 minuti), e utilizzare la didattica integrata a distanza, non come extrema ratio ma per creare progetti formativi pluridisciplinari. In ragione della flessibilità organizzativa, poi, è stato varato un orario che contempla anche interventi, per una quota parte, destinati alla didattica digitale integrata che si può svolgere anche in orario pomeridiano.