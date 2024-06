Con l'arrivo dell'estate torna l'isola pedonale serale lungo la riviera di Montesilvano: i dettagli

Torna anche quest'anno, con l'arrivo dei mesi estivi, l'isola pedonale serale e notturna a Montesilvano, sul lungomare. Sarà come sempre interdetto al traffico un tratto della riviera nord, e la chiusura sarà modulata in base ai giorni della settimana. Dal giovedì alla domenica, il traffico sarà interdetto da via Inghilterra (esclusa) fino a viale Abruzzo (esclusa), mentre nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, l’isola pedonale sarà corta, con chiusura fino a viale Europa (esclusa). La chiusura scatterà dalle 20 alle 00,30. Sarà consentito il transito solo ai mezzi di soccorso. Solo nelle giornate del 6 e 7 luglio, in occasione della festa di Villa Canonico, il tratto di isola pedonale si prolungherà fino a via Marinelli.

Intanto, l'amministrazione comunale ha pubblicato un link dove trovare una borchure digitale con tutti gli eventi e le iniziative previste a Montesilvano fino a settembre che animeranno le serate tutti i giorni: https://tinyurl.com/33zj8pv8